"Надеюсь, что фейк": Андрей Разин прокомментировал смерть Юрия Шатунова

Кончина экс-солиста "Ласкового мая" потрясла представителей шоу-бизнеса

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что узнал о смерти экс-солиста группы "Ласковый май" и своего бывшего подопечного Юрия Шатунова от журналистов. По словам Разина, он всё еще надеется, что эта новость — "всё-таки фейк какой-то".

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

В интервью телеканалу "360" Разин назвал случившееся ужасом и выразил надежду, что "это всё-таки неправда", поскольку поверить в смерть 48-летнего певца трудно.

При этом история взаимоотношений Разина и Шатунова после ухода певца из "Ласкового мая" складывалась непросто. Несколько лет шли судебные тяжбы за права на все композиции группы.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии РЕН ТВ назвал Шатунова культовой фигурой, подчеркнув, что он был востребован в течение 34 лет.

— Представляете, мальчик из детского дома стал популярной личностью, востребованной. Это дорогого стоит, — отметил Пригожин.

Кончина Шатунова поразила и других представителей шоу-бизнеса. Король поп-сцены Филипп Киркоров рассказал, что с кумиром 1980-1990-х пересекался на различных программах — Шатунов "производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека". Группа "Ласковый май" была в свое время прорывом, да и после ухода из нее певец собирал стадионы — "артист!", охарактеризовал коллегу Киркоров.

Певица Татьяна Буланова рассказала, что Шатунов был замечательным, достойным и талантливым человеком, хотя родился в неблагополучной семье и рос в непростых условиях.

— Очень позитивный, приятный. Для меня это шок сейчас, мне очень жаль, что его не стало, — рассказала Буланова.

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