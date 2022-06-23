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Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

12:30
  • четверг
  • 23 июня 2022

Хотя не сыграла за несколько месяцев ни одного матча

Сборная России по футболу поднялась на 35-ю строчку в рейтинге ФИФА, улучшив свой показатель на одну позицию.

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Примечательно, что с момента публикации предыдущего рейтинга (31 марта) Россия, отстраненная от международных соревнований из-за ситуации на Украине, не провела ни одного матча.

На первом месте по-прежнему находится Бразилия, на втором - Бельгия, на третьем - Аргентина. В топ-5 также значатся Франция и Англия.

Последнее, 211-е, место занимает Сан-Марино.

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