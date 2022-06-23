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Бочкарев: станция "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро готова на 68%

12:29
  • четверг
  • 23 июня 2022

Специалисты завершают монолитные работы

Строительство станции "Университет Дружбы Народов" перспективной Троицкой линии метро завершено на 68%. Специалисты завершают монолитные работы, скоро начнется монтаж инженерных систем.

"Университет Дружбы Народов" расположена вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Это станция мелкого заложения с одним подземным вестибюлем с выходом на улицу Миклухо-Маклая, к сложившейся городской застройке и остановкам наземного транспорта.

"В шаговой доступности от новой станции расположен ряд столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до места назначения, минуя наземный транспорт", – сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что станция будет иметь ярко выраженный индивидуальный дизайн, выдержанный в современной эстетике. Он добавил, что подземный пешеходный переход к станции украсит композиция на тему дружбы народов.

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