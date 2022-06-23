ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России: ВСУ продолжают нести значительные потери

13:01
  • четверг
  • 23 июня 2022

В районе Николаева высокоточным оружием ВКС России уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что ВСУ продолжают нести значительные потери. Так, в подразделениях украинской 30-й механизированной бригады осталось менее 50% личного состава.

Минобороны показало видео с артиллеристами морской пехоты
Власти Херсона оценили перспективы наступления ВСУ

В районе Николаева высокоточным оружием ВКС России уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ. Всего же за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила живую силу и военную технику в 96-ти районах.

Как добавили в Минобороны, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин.

Средства ПВО России за сутки перехватили ракету "Точка-У" в Харьковской области и 22 украинских снаряда РСЗО, в том числе над островом Змеиный.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.