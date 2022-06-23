Минобороны России: ВСУ продолжают нести значительные потери

В районе Николаева высокоточным оружием ВКС России уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что ВСУ продолжают нести значительные потери. Так, в подразделениях украинской 30-й механизированной бригады осталось менее 50% личного состава.

В районе Николаева высокоточным оружием ВКС России уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ. Всего же за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила живую силу и военную технику в 96-ти районах.

Как добавили в Минобороны, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин.

Средства ПВО России за сутки перехватили ракету "Точка-У" в Харьковской области и 22 украинских снаряда РСЗО, в том числе над островом Змеиный.

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