Лондон огласил новые санкции против России

Великобритания запретила вывозить в Россию свою валюту

Власти Великобритании запретили экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов и банкнот стран Евросоюза. Об этом в четверг, 23 июня, рассказали в британском правительстве.

Лондон также ввел запрет на предоставление или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в России.

Наряду с этим расширены ограничительные меры в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные рестрикции на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, важнейшими отраслевыми товарами.

Также новые санкции вводят запрет на экспорт в Россию или для использования в России топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу, сообщает "Интерфакс".

Британские власти после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса ввели и неоднократно расширили антироссийские санкции. 16 июня под рестрикции попал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. В качестве причины такого решения указана "его поддержка военной агрессии на Украине".

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