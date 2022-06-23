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Минфин провел еще один платеж по внешнему долгу России

13:45
  • четверг
  • 23 июня 2022

Выплаты перечисляют в рублях

Министерство финансов России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. В соответствии с указом главы государства от 22 июня 2022 года № 394 выплаты были осуществлены в российских рублях.
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Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 12,51 млрд рублей (эквивалент 234,85 млн долларов) были получены платежным агентом по еврооблигациям. В этом качестве выступает Национальный расчетный депозитарий.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме, сообщается на официальном сайте ведомства.

22 июня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о новом временном порядке обслуживания внешних долговых обязательств — обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться выполненными, если оплата была совершена в рублях.

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