"Юра вошел в историю": знаменитости вспоминают Юрия Шатунова

Коллеги артиста приносят соболезнования родным, близким и поклонникам

В Москве скончался Юрий Шатунов. Популярному певцу, солисту группы "Ласковый май" было 48 лет. Артист с удивительной судьбой. Известность пришла к нему очень рано. Воспитанник детдома, трудный подросток в одночасье стал кумиром миллионов. А концерты легендарного коллектива неизменно собирали переполненные стадионы.

Легко и игриво в конце 80-х Юра Шатунов вошел в жизни миллионов девушек и женщин. Насколько тяжелым и неустроенным было его детство, настолько же в противоположность легкими стали песни. Родители мальчика рано развелись. Потом мама заболела и умерла. А Юра менял интернаты и бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. Пока - как в самой настоящей сказке - не сработал механизм чудесных стечений обстоятельств. В 1985 году на комиссию по делам опекунства его увидела и пожалела директор детского дома поселка Акбулак, которая позже возглавила школу-интернат в Оренбурге и забрала мальчика с собой. Вот тут-то и началась история группы "Ласковый май" - с кружка художественной самодеятельности. Первые два года группа выступает на дискотеках и в местных домах культуры. Именно тогда были записаны все самые главные хиты – "Белые розы", "Лето", "Седая ночь". Когда песен стало много, появился первый альбом, и руководитель кружка отнёс кассету с записью в киоск на железнодорожный вокзал. Эту запись и услышал Андрей Разин, который тогда был менеджером группы "Мираж". И с которым позже Шатунов судился за авторство песен.

Его называли "золотым мальчиком". Ни одна дискотека в конце 80-х - начале 90-х не проходила без его песен. Билеты раскупались моментально. Поклонницы не давали прохода.

"Когда мы начинали, можно было на пальцах одной руки пересчитать популярных молодёжных артистов. Сейчас их очень много. И поэтому он безусловно символ того времени, символ конца 80-х - начала 90-х. Он вошёл в историю нашей страны", - прокомментировал певец Дмитрий Маликов.

На пике популярности юный поп-идол начал сольную карьеру. Артист уехал в Германию. "С Юрием мы отработали больше 50 концертов совместно в Германии в своё время по два в день. Абсолютно позитивный, светлый человечек, дружочек мой. Он учил меня играть в преферанс долгими концертными вечерами. Играли с ним в карты в Германии, хорошее было время", - сказала певица Татьяна Иванова.

После возвращения в Россию Шатунов продолжил выступать. И вновь собирал полные залы. Артисту стало плохо на отдыхе в подмосковном Домодедове. Он умер от сердечной недостаточности.

"Очень жаль. Соболезнования родным, близким, поклонникам... Большая утрата. Звезда была всесоюзного значения, такой он и остался. Востребованный, собирал полные залы. Вот недавно "Крокус" собрал", - рассказал певец Рома Жуков.

"Любимец большинства, миллионов нашей страны. И я знаю до сих пор, что у него очень много фанатов, людей взрослых, которые с ним вместе росли, становились зрелыми. Больно, очень больно то, что так вот уходят люди непредсказуемо, неожиданно", - говорит Виктор Салтыков.

Поклонники артиста говорят, что его песни - не только в хит-парадах, они навсегда останутся в сердцах.

Екатерина Гоголева, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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