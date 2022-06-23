Выпускники кадетских классов ФСО получили аттестаты

Церемония прошла на Соборной площади Московского Кремля

Будущий щит нашей страны. В столице сегодня торжественно вручили аттестаты выпускникам кадетских классов Федеральной службы охраны.

Церемония прошла на Соборной площади Московского Кремля. Документ об окончании школы получили 77 юношей и девушек. Помимо основных предметов, они изучали основы государственного права, занимались строевой подготовкой, рукопашным боем, стрельбой. Сейчас многие из ребят планируют в дальнейшем связать свою жизнь с военной службой, поступив в Академию ФСО или другие специализированные образовательные учреждения.

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