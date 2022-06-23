ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Московской неделе моды показали капсульные коллекции для детей

15:08
  • четверг
  • 23 июня 2022

Авторы - не известные дизайнеры, а школьники

Детскую одежду на каждый день показали на Московской неделе моды. Авторы - не известные дизайнеры, а школьники.

Команды со всей страны - участники движения "Большая перемена" - создали не просто разрозненные модели, а капсульные коллекции. Это когда все юбки, брюки, рубашки и пиджаки прекрасно сочетаются друг с другом и полностью взаимозаменяемы - модный сейчас тренд. Начинающие дизайнеры показали самые разные капсулы - на любой случай жизни: будь то школа или выход в свет. Самому юному таланту - всего 14 лет, а мэтру – 17.

"С одной стороны, очень важно учитывать мнение подростка, с другой - сегодня мы увидели, что современный подросток, молодой человек, которому 14, 15, 16 лет, способен создавать очень интересные, зрелые решения, которые очень высоко оценивают взрослые состоявшиеся дизайнеры-профессионалы", - сказала Наталия Мандрова, гендиректор АНО "Большая перемена".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Неделя моды в Москве
Неделя моды в Москве
Неделя моды в Москве
Неделя моды в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.