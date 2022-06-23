На Московской неделе моды показали капсульные коллекции для детей

Авторы - не известные дизайнеры, а школьники

Детскую одежду на каждый день показали на Московской неделе моды. Авторы - не известные дизайнеры, а школьники.

Команды со всей страны - участники движения "Большая перемена" - создали не просто разрозненные модели, а капсульные коллекции. Это когда все юбки, брюки, рубашки и пиджаки прекрасно сочетаются друг с другом и полностью взаимозаменяемы - модный сейчас тренд. Начинающие дизайнеры показали самые разные капсулы - на любой случай жизни: будь то школа или выход в свет. Самому юному таланту - всего 14 лет, а мэтру – 17.

"С одной стороны, очень важно учитывать мнение подростка, с другой - сегодня мы увидели, что современный подросток, молодой человек, которому 14, 15, 16 лет, способен создавать очень интересные, зрелые решения, которые очень высоко оценивают взрослые состоявшиеся дизайнеры-профессионалы", - сказала Наталия Мандрова, гендиректор АНО "Большая перемена".

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