В Подмосковье демонтируют опасный мост через болото

Теперь местным жителям придется выбирать другой путь

Удобно, но нельзя! Жители подмосковного Железнодорожного хотят отремонтировать полуразрушенный деревянный мост через местное болото. Они считают такой путь через трясину кратчайшим. Однако в администрации района утверждают, что возводить любые конструкции в этом участке леса вообще запрещено.

Самый быстрый путь - не всегда безопасный. Жители подмосковного Железнодорожного знают это наверняка. Вот так, ступая по деревянным доскам, они торопятся по своим делам. Кто - в ближайший магазин, кто - на прогулку.

Мост через болотистый водоем возник случайно, точнее стихийно - когда в этом районе возводили частный сектор. Строители из деревни сделали для себя удобный проход к месту работы, чтобы сократить путь. Так они быстро добирались из района Агрогородок в Дятловку. Дома построили, а народная тропа так и не заросла. Деревянный мост так приглянулся местным жителям, что многие даже попытались укрепить шаткую конструкцию.

Пешеходы пошли дальше - они обратились к чиновникам с просьбой укрепить конструкцию и сделать здесь регулярный мост. Администрация эту идею не одобрила, ведь это лесная зона.

"Это никакими документами - ни генеральным планом, ни застройкой микрорайона - не предусмотрено. И слева, и справа у нас есть доступное место, где можно спокойно перейти по мосту, который уже создан давно", - заявил Михаил Объедков, заместитель главы ГО Балашиха.

Однако более длинный и безопасный путь те жители, которые спешат, игнорируют. Острожные соседи, наблюдая за ними, этот рискованный маршрут не одобряют и просят поскорее ликвидировать незаконную переправу, чтобы избежать беды.

"Это очень - как я понимаю - опасно! Тем более в вечернее время" - прокомментировал Игорь Песковой, староста д. Дятловка, член Общественного совета местного самоуправления.

Власти обещают демонтировать деревянный мост. Теперь местным жителям придется выбирать другой путь. Длинный, но зато безопасный.

Елена Сахно, Иван Колесников, Павел Суменков, Владислав Карпташов, "ТВ Центр".

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