Как идет капремонт крыш в Москве

В порядок приводят кровлю не только обычных многоэтажек, но и объектов культурного наследия

В Москве идет капитальный ремонт крыш жилых домов. Часть работ надо успеть сделать до холодов из-за особенностей конструкции. Заодно утеплить чердаки, проверить вентиляционные шахты и стены. При этом в порядок приводят кровлю не только обычных многоэтажек, но и объектов культурного наследия. В таком случае надо согласовывать каждое изменение.

На знаменитый дом с башенками на Смоленской площади второе лето подряд высаживается строительный десант – здесь идет масштабный ремонт. Рабочие меняют отливы, приводят в порядок стыки и переходы на фасаде, а также крыше здания.

Всего в этом году ремонт идет на 23 зданиях, которые находятся под охраной государства, в том числе в списке - доходный дом братьев Грибовых на улице Чаплыгина.

"На объектах культурного наследия имеется своя специфика работ. В первую очередь это связано с проектированием. Все проекты предварительно проходят согласование Департамента культурного наследия, после чего проекты отправляются на согласование в Московскую государственную экспертизу", - заявил Эльдар Билялетдинов, заместитель начальника управления строительного контроля по работе с объектами культурного наследия ФКР в Москве.

Скатные крыши можно ремонтировать в любое время года. Специалисты заменяют старое покрытие оцинкованным металлом, утепляют чердаки. На плоских можно работать только в теплую погоду. Поэтому лето в прямом и переносном смысле – самый жаркий сезон для строителей.

"В рамках ремонта плоских крыш предусмотрена замена гидроизоляционного ковра, ремонт стяжки, ремонт ограждений, парапетов и ремонт вентиляционных шахт. В рамках проведения работ используются только материалы, произведенные в России", - рассказал Алексей Колыванов, заместитель начальника Управления строительного контроля по САО.

Всего в столице в этом году отремонтируют крыши около 1200 домов. Это почти 2 млн квадратных метров - площадь нескольких сотен футбольных полей. Колоссальные объемы стройматериалов – только от отечественных производителей. Больше всего домов в этом году отремонтируют на юге и северо-востоке столицы.

В типовых домах все работы строители должны завершить до конца этого лета. А вот объекты культурного наследия в силу своей значимости требуют больше времени.

Иван Колесников, Валерий Белинский, Егор Хлябич, Максим Мирошниченко. "ТВ Центр".

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