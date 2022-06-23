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Бочкарев: международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках" готов на 99%

13:35
  • четверг
  • 23 июня 2022

На объекте полностью завершен монтаж инженерных сетей

Международный центр самбо и бокса в Лужниках планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Объект готов на 99%. Специалисты завершают работы по чистовой отделке.

Заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что центр самбо (в северо-западной части здания) и центр бокса (в юго-восточной) симметричны и объединены общим фасадом.

"Каждый центр функционирует полностью независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, у каждого центра своя подземная парковка и собственный набор технических и инженерных помещений", – подчеркнул Бочкарев.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на объекте полностью завершен монтаж инженерных сетей.

"Также завершено благоустройство территории, подключение наружного освещения. В общей сложности спорткомплекс готовят к вводу порядка 700 специалистов", – добавил Загрутдинов.

В спорткомплексе есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований любого уровня и полноценного тренировочного процесса спортсменов.

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Международный центр бокса
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