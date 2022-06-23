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Избивший подростков мужчина месяц проведет под домашним арестом

15:05
  • четверг
  • 23 июня 2022

Ему также грозит строгий приговор - до пяти лет лишения свободы

Домашний арест на 30 суток - такую меру пресечения избрал Останкинский суд столицы Александру Журавлёву. В подмосковной электричке он избил подростков, чей внешний вид ему не понравился.

При этом Журавлев сам выложил видео в соцсети, желая видимо похвастаться своей удалью. На кадрах видно, что один подросток уже весь в крови. Второй - спешно пытается снять пирсинг, вызвавший недовольство мужчины. Спустя пару дней, уже на допросе в полиции, Журавлёв извинялся за свой поступок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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