Кремль: речи об упразднении границы России с Запорожьем не идет

Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами в четверг ответил на вопрос о возможности упразднения границ между Россией и Украиной в Запорожье.
"Нет, об этом речь не идет", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что границы региона с Россией следует отменить.
Как добавил пресс-секретарь, мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы. Кроме того, по словам Пескова, Россия тщательно фиксирует все эпизоды использования западного оружия Киевом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"