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Кремль: речи об упразднении границы России с Запорожьем не идет

13:19
  • четверг
  • 23 июня 2022

Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами в четверг ответил на вопрос о возможности упразднения границ между Россией и Украиной в Запорожье.
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"Нет, об этом речь не идет", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что границы региона с Россией следует отменить.

Как добавил пресс-секретарь, мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы. Кроме того, по словам Пескова, Россия тщательно фиксирует все эпизоды использования западного оружия Киевом.

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