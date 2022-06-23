Кремль: речи об упразднении границы России с Запорожьем не идет

Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами в четверг ответил на вопрос о возможности упразднения границ между Россией и Украиной в Запорожье.

"Нет, об этом речь не идет", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что границы региона с Россией следует отменить.

Как добавил пресс-секретарь, мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы. Кроме того, по словам Пескова, Россия тщательно фиксирует все эпизоды использования западного оружия Киевом.

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