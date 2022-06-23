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Лавров призвал заставить Украину выпустить иностранные суда

14:47
  • четверг
  • 23 июня 2022

Вывозу зерна мешает деструктивная позиция Киева, указал глава МИД России

Вывозу зерна с Украины мешает деструктивная позиция Киева. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой. Глава МИД России находится в Тегеране с двухдневным визитом.

Лавров напомнил, что Украина производит меньше одного процента общемировых объёмов пшеницы. Поэтому масштабы проблемы сильно преувеличены. Связи между российской спецоперацией и продовольственным кризисом нет - это признают даже в США. Усилия Турции и ООН по транспортировке продукции принесли бы результат, если бы Киев разминировал порты. Призывы создать для этого некую международную коалицию нацелены лишь на вмешательство извне в дела черноморского региона.

"Сейчас важно заставить Украину выпустить иностранные суда, которые там находятся в качестве заложников, и не пытаться сделать эту проблему отвлекающим манёвром. Манёвром, который отвлекает от ошибок и провалов самого Запада в сфере международной политики, касающейся торговли продовольствием, да и удобрениями тоже", - заявил Лавров.

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