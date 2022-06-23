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Объявлена дата прощания с Юрием Шатуновым

18:26
  • четверг
  • 23 июня 2022

Похороны пройдут в закрытом режиме

Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певцом смогут все его поклонники. Однако похороны артиста пройдут в закртом режиме, сообщил пресс- секретарь музыканта Аркадий Кудряшов.

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"Прощание состоится в воскресенье, 26 июня, с 10 до 15 часов в зале прощаний Троекуровского кладбища. Это будет специальный день для того, чтобы простились поклонники, пришла пресса", - цитирует Кудряшова ТАСС.

Бывший солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти - обширный инфаркт. Представитель певца добавил, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище на следующий день. Они будут закрытыми, так как близкие Шатунова категорически не хотят соприкасаться с прессой.

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