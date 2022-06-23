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Захарова: США нацелились на стратегическое поражение России

13:53
  • четверг
  • 23 июня 2022

Вашингтон подпитывает конфликт на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, согласно поступающим сведениям, при попустительстве со стороны Белого дома и американских спецслужб происходит вербовка и переброска граждан США для участия в боевых действиях на Украине, а также в ДНР и ЛНР.

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Если верить представленной только в американских СМИ информации, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев.

"Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив - стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что попытки украинской стороны изобразить наемников в качестве "иностранных добровольцев" смотрятся особенно цинично.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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