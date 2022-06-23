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Силуанов счел фарсом создание преград для обслуживания госдолга России

14:38
  • четверг
  • 23 июня 2022

Цель таких действия неясна, заявил глава Минфина

Создание искусственных преград для обслуживания государственного внешнего долга России выглядит фарсом, его последствия будут значимы для мировых финансов. Такое заявление в четверг, 23 июня, сделал министр финансов России Антон Силуанов.

Путин подписал указ о выплате госдолга в рублях
Силуанов рассказал о расходах на обслуживание госдолга

По словам главы Минфина, вся эта ситуация выглядит как фарс, причем "главное — непонятна цель доведения ситуации до абсурда".

Силуанов отметил, что есть все основания полагать, что создание искусственных преград для Москвы по обслуживанию государственного внешнего долга нужны для того, чтобы повесить ярлык "дефолт".

— Заявить можно, что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт, — цитирует министра РИА Новости.

22 июня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о новом временном порядке обслуживания внешних долговых обязательств — обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться выполненными, если оплата была совершена в рублях. Российские власти осуществляют выплаты в рублях в надлежащие сроки.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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