В ОГЭ могут добавить задания по COVID-19 и признанию ЛДНР

Речь идет о программе "Введение в новейшую историю

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, основной государственный экзамен по истории для 9 классов могут расширить.

Речь идет о программе "Введение в новейшую историю", в которую, вероятно, добавят темы борьбы с пандемией коронавируса и признанием ДНР и ЛНР.

"После обеспечения данной примерной рабочей программы соответствующими учебниками/учебными пособиями и ее реализации в 9-х классах всех школ России можно будет говорить о возможности включения соответствующих заданий в ОГЭ по истории", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Там уточнили, что содержание ОГЭ определяется федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Сейчас действует ФГОС 2010 года.

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