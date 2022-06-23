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В ОГЭ могут добавить задания по COVID-19 и признанию ЛДНР

14:26
  • четверг
  • 23 июня 2022

Речь идет о программе "Введение в новейшую историю

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, основной государственный экзамен по истории для 9 классов могут расширить.
В России стартовал основной период ЕГЭ

Речь идет о программе "Введение в новейшую историю", в которую, вероятно, добавят темы борьбы с пандемией коронавируса и признанием ДНР и ЛНР.

"После обеспечения данной примерной рабочей программы соответствующими учебниками/учебными пособиями и ее реализации в 9-х классах всех школ России можно будет говорить о возможности включения соответствующих заданий в ОГЭ по истории", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Там уточнили, что содержание ОГЭ определяется федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Сейчас действует ФГОС 2010 года.

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