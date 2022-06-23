Польше запретили тратить фонды ЕС на "зоны, свободные от ЛГБТ"

Варшаве придется стать толерантнее - или она лишится денег

Как сообщила в четверг организация "Кампания против гомофобии", Европейская комиссия запретила Польше выделять средства из фондов ЕС на финансирование определенных регионов.

Ранее сразу в нескольких областях Польши местные власти объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Активисты сочли это решение "постыдным".

"Европейская комиссия внесла в Соглашение о партнерстве с Польшей положение, запрещающее финансовую поддержку органов местного самоуправления, принявших так называемые резолюции против ЛГБТ", - говорится в заявлении.

Уточняется, что на реализацию "политики сплочения" Польше выделено 72,2 миллиардов евро.

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