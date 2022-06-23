Ограничения Литвой транзита в Калининград затронули 30% грузов

Власти региона заверяли в отсутствии последствий для граждан

Трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился из-за санкционных ограничений Литвы примерно на 30%, на который приходится ж/д-транзит. Об этом в четверг, 23 июня, рассказала пресс-служба правительства региона.

В настоящее время тотальной блокировки транзита через Литовскую республику нет. По железной дороге товара, попавшего под санкции, идет порядка 30% от общего объема перевозимого груза. Под запрет попали несколько позиций, например, цемент и металлопродукция.

Данный объем может быть оперативно переориентирован на суда, цитирует калининградское правительство "Интерфакс".

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что влияние транспортной блокады со стороны Литвы на жизнь Калининградской области будет минимальным или вообще не почувствуется. Власти Калининградской области уже приняли целый ряд антикризисных мер, в том числе увеличили расходы бюджета на поддержку бизнеса, рассказал глава региона.

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