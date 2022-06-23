Магазины Nike в России больше не откроются

Компания окончательно покидает российский рынок

Американский компания Nike сообщила об окончательном уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине.

"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", - говорится в сообщении.

Ранее Nike приостановила доставку продукции в Россию.

Nike Inc. - основанная в 1964 году компания со штаб-квартирой в Бивертоне (штат Орегон, США). Это один из лидеров в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров.

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