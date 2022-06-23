Магазины Nike в России больше не откроются

Компания окончательно покидает российский рынок
Американский компания Nike сообщила об окончательном уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине.
"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", - говорится в сообщении.
Ранее Nike приостановила доставку продукции в Россию.
Nike Inc. - основанная в 1964 году компания со штаб-квартирой в Бивертоне (штат Орегон, США). Это один из лидеров в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"