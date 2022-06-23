ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

15:10
  • четверг
  • 23 июня 2022

Такой взлет цен зафиксирован впервые с марта

Спотовые цены на газ в Европе приблизились к рекордным показателям марта. На бирже ICE Futures тысяча кубометров голубого топлива стоит свыше 1500 долларов. Котировки взлетали до такого уровня в первой декаде марта 2022-го, тогда они достигали 2000 долларов.

Европе не хватает газа: в ход пошли зимние запасы
ФРГ готовится объявить второй уровень чрезвычайного плана из-за ситуации с газом

В дефиците поставок импортного топлива на европейский рынок Запад пытается обвинить Россию. Однако, как отметил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, снижение прокачки газа по "Северному потоку" вызвано тем, что Siemens Energy не смогла вернуть "Газпрому" турбину с компрессорной станции "Портовая" после капитального ремонта в Монреале. И причина тут – в антироссийских санкциях, введенных Канадой.

Тем временем июльский, фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures днем 23 июня подскочил до 1504 долларов за тысячу кубометров. Как54 отмечают эксперты, это еще не предел: в июле на "Северном потоке" начнется плановое техобслуживание, и прокачка топлива полностью остановится, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.