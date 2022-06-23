Цена газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

Такой взлет цен зафиксирован впервые с марта

Спотовые цены на газ в Европе приблизились к рекордным показателям марта. На бирже ICE Futures тысяча кубометров голубого топлива стоит свыше 1500 долларов. Котировки взлетали до такого уровня в первой декаде марта 2022-го, тогда они достигали 2000 долларов.

В дефиците поставок импортного топлива на европейский рынок Запад пытается обвинить Россию. Однако, как отметил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, снижение прокачки газа по "Северному потоку" вызвано тем, что Siemens Energy не смогла вернуть "Газпрому" турбину с компрессорной станции "Портовая" после капитального ремонта в Монреале. И причина тут – в антироссийских санкциях, введенных Канадой.

Тем временем июльский, фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures днем 23 июня подскочил до 1504 долларов за тысячу кубометров. Как54 отмечают эксперты, это еще не предел: в июле на "Северном потоке" начнется плановое техобслуживание, и прокачка топлива полностью остановится, передает "Интерфакс".

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