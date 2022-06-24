Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Козерогам стоит ярко провести выходные, а Тельцам – пригласить гостей

Овны

Домашние дела, которые вы затеяли, будут хорошо продвигаться, работа будет спориться. Субботу и воскресенье проведите на даче или дома: звезды обещают, что скучно не будет!

Тельцы

Этот день не принесет вам ничего необычного, зато поможет успокоиться, сделать жизнь более размеренной. Выходные будут хороши для общения и приема гостей.

Близнецы

Не торопитесь рассказывать кому-либо о своих планах, особенно финансовых, даже если хотите проконсультироваться. Вам будет достаточно своих ощущений и опыта.

Раки

Солнце в вашем знаке сегодня подружилось с Луной в Тельце. А это значит, что день будет спокойным и продуктивным, вы многое успеете. Не бойтесь строить планы.

Львы

Если вы сможете переключиться на работу, учебу, построение бизнеса, день поможет вам продвинуться к этим целям. Если настроены отдыхать – можно хотя бы мечтать и думать об успехе. Вселенная все слышит!

Девы

Решайте сами, что будете делать сегодня: звезды доверяют вам и готовы помогать в любой сфере. Только будьте открыты миру, отвечайте на важные звонки и сообщения.

Весы

При желании сегодня можно разузнать, какие выплаты от государства вам положены и как их получить. Но если летняя погодка мешает сосредоточиться – отдыхайте!

Скорпионы

Звезды продолжают работать над тем, чтобы наладить вашу личную жизнь. Проведите уикенд с человеком, который вам дорог, и ваши отношения станут крепче.

Стрельцы

Составляйте список покупок: в эти выходные вам удастся приобрести все, что нужно. Не забудьте о товарах для здоровья и красоты, они принесут вам большую пользу.

Козероги

Побудьте эгоистами и позвольте себе развлечься! Впереди уикенд, который надо провести ярко и беззаботно: летом самое время забыть о делах и повеселиться!

Водолеи

Выходные принесут вам полноценный отдых, если вы проведете их дома, где, как известно, даже стены помогают. Не бросайтесь что-то делать – для начала просто отоспитесь!

Рыбы

Звезды призывают вас не сидеть на месте, а узнавать что-то новое, общаться, перемещаться. Особое удовольствие принесут прогулки в парке, поход на пляж, уютный вечер на даче.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"