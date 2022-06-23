ГИБДД предупредила о нехватке импортных запчастей для машин

Стране приходится перестраиваться
Замначальника ГУОБДД МВД Владимир Кузин заявил, что в России наблюдается рост автотуризма.
"Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, они могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства", - заметил при этом спикер (цитата по РИА "Новости").
Как добавил Кузин, в два пандемийных года в области безопасности дорожного движения наблюдался определенный застой, сейчас же ситуация резко изменилась, стране приходится перестраиваться.
Ограничения, которые наложены на выезд за границу, стимулируют внутренний туризм, объяснил замначальника управления.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"