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ГИБДД предупредила о нехватке импортных запчастей для машин

15:21
  • четверг
  • 23 июня 2022

Стране приходится перестраиваться

Замначальника ГУОБДД МВД Владимир Кузин заявил, что в России наблюдается рост автотуризма.
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"Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, они могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства", - заметил при этом спикер (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Кузин, в два пандемийных года в области безопасности дорожного движения наблюдался определенный застой, сейчас же ситуация резко изменилась, стране приходится перестраиваться.

Ограничения, которые наложены на выезд за границу, стимулируют внутренний туризм, объяснил замначальника управления.

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