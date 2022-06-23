"Здесь вам не Афганистан": ВСУ отказываются от использования дронов из США

Причина – передовые российские ПВО

Украинские пилоты отказываются использовать беспилотники, поставленные Соединенными Штатами и Турцией. О расколе между фронтовыми летчиками и руководством ВСУ сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными украинских должностных лиц.

По данным издания, как украинские, так и американские чиновники все больше обеспокоены тем, что поставляемые США ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle могут быть сбиты мощными системами ПВО России. По мнению пилотов-практиков, дорогостоящие дроны едва ли могут пережить больше одной-двух миссий.

"Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан", - цитирует издание одного из украинских летчиков.

Как отмечают эксперты издания, после того, как российские силы укрепили ПВО, украинские пилоты ограничили использование и турецких беспилотников. Дроны Байрактар ТБ-2 стали практически бесполезными, теперь их применяют в редких специальных операциях и для атак.

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