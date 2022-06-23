Украину призвали не питать иллюзий о вступлении в ЕС

Некоторые страны-кандидаты ждут решения много лет

В Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза. Главной темой встречи заявлены дальнейшие шаги Евросоюза по укреплению безопасности и стабильности на континенте. Но на самом деле всё внимание приковано к вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Европарламент уже проголосовал за это, упомянув в своей резолюции и Молдавию.

Дорогу в ЕС украинцы пробивают себе не реформами и соблюдением прав человека, а так, как привыкли. Горлопанством и уличными протестами. На этот раз собрались в Брюсселе, рядом с местом проведения саммита, главный вопрос которого - статус Украины как кандидата в Евросоюз.

Вот так депутаты Европарламента приветствуют собственную резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на присоединение в ЕС. Аналогичное решение по Грузии пока решили отложить. Документ носит рекомендательный характер. Парламентарии лицемерно улыбаются, ведь все прекрасно понимают ценность этой кандидатской степени - она будет длится бесконечно долго и вряд ли перерастет в реальное членство в Евросоюзе. Окончательное решение по предоставлению даже этого весьма неопределенного статуса вечером должен принять саммит ЕС. Но евробюрократы и не скрывают - это просто подачка.

"Я наблюдаю с осторожным оптимизмом формирующийся консенсус в Европарламенте и Европейском совете по предоставлению статуса кандидата Украине. У каждой страны свой путь, и еще много очень шагов нужно будет предпринять для вступления в ЕС, но этот момент - это символ надежды, чтобы поддержать дух украинцев на высоком уровне, это то, что сейчас необходимо", - говорит председатель Европарламента Роберта Метсола.

То есть никакого членства Украины в ЕС в обозримом будущем не будет. Посадить себе на шею 40 миллионов нахлебников - никакой общеевропейский бюджет не выдержит. От шести-то миллионов украинских беженцев не знают куда деться.

Но поддерживать дух украинцев обещаниями западу просто необходимо. Чтобы не сложили оружие и не передумали конфликтовать с Россией. А будет, по сути, кандидатство в кандидаты. Максимум, что светит Украине, перед носом которой Брюссель машет морковкой в виде членства в ЕС. Но даже для этого нужно выполнить целый ряд недостижимых для этой страны требований. И кандидатскую степень в любой момент могут отозвать. Ведь Украина должна провести целый ряд реформ.

"Считаю, что сейчас время признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их народов - в Европейском союзе. Более специфично, мое намерение заключается в том, что мы решим предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Да, они должны выполнить целый ряд условий. Особенно, в законодательной сфере и деле борьбы с коррупцией", - заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

А еще узаконить однополые браки, разместить в школах туалеты для третьего пола - неопределившегося со своей гендерной принадлежностью. К этому Европарламент призывает все государства ЕС. В западном мире это называется свободой и демократией. Украинцы сопротивляться не будут. По их мнению, невелика цена за то, чтобы всей страной подсесть на дотации из Брюсселя и беспрепятственно наниматься на черновые работы по всей Европе.

"Этот статус кандидата очень важен для всего украинского общества, для армии. У нее есть четкая причина, за которую нужно воевать. Это вопрос достоинства, борьбы за страну, у которой есть европейское будущее", - сказал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Нянчась с беснующейся Украиной, ЕС рискует растерять свои без того невысокие рейтинги на Балканах. Хотя регион - стратегический. Обеспечивает расширение политического и экономического влияния Евросоюза на юго-восток. США активно распространяют здесь свои институты и укрепляют военно-политические позиции. На Балканах как минимум 2 страны намного ближе к европейцам, чем Украина. Это Черногория, которая в статусе потенциального члена ЕС уже 12 лет. И Сербия - с 10-летним стажем кандидатства. А ведь еще есть Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина. Да и полупризнанное Косово тоже рвется в европейскую семью. Которая на проверку оказалась совсем не дружной.

"Северная Македония является кандидатом 17 лет, если я не сбился со счета. Албания восемь. Расширение ЕС - это совершенно жульнический процесс, все решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами. Итак, добро пожаловать на Украину. Дать такой статус - это хорошо, но я надеюсь, что украинский народ не будет питать иллюзий по этому поводу", - говорит премьер-министр Албании Эди Рама.

Но все, что смогли выдавить из себя евробюрократы в ответ на вполне справедливые претензии Балканских стран, мол, спасибо, вы усердно поработали, ждите. Турция, кстати, один из основателей Совета Европы, ждет уже более 20 лет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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