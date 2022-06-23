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В Малайзии туристы облюбовали дом с привидениями

22:40
  • четверг
  • 23 июня 2022

Однако местные власти не подтверждают существование призраков

Дом с привидениями обнаружился на одном из курортов Малайзии. Туда уже потянулись любители острых ощущений. Однако местные жители отрицают наличие нечистой силы и заявляют, что это происки мошенников.

Поводом для скандала стали слухи. Очередная страшилка в духе: "высоко в горах стоит заброшенный дом. А в доме - нечто".

То, что туристам щекочет нервы, местным изрядно портит жизнь. Собственники жалуются: из-за дурной репутации стоимость квартир в их ЖК упала аж в 4 раза. Зловещий вид высоток пытались как-то прикрыть - даже заменили лифты и кое-где сделали ремонт. Но видеосюжетов о том, что в их доме водится нечисть, становится всё больше. От охотников за приведениями нет отбоя. Жильцы кондоминиума всерьез просят о помощи. 

Постройка 60-х. Местный предприниматель собирался создать здесь развлекательный комплекс. Однако у застройщика появились проблемы, идею с тематическим парком свернули. Но гостиница в 23 этажа осталась без присмотра.      

Во влажном малазийском климате здание быстро пришло в упадок - стены покрылись красной плесенью, перекрытия прогнили. Славу нехорошего дом получил 20 лет назад, когда заброшенную высотку переоформили. Часть распродали под квартиры, часть оставили под гостиничные номера. И именно там, если верить слухам, и можно сейчас поймать за руку призрака.    

Одним везёт, другим не очень - в поисках паранормального сюда едут сотни охотников за приведениями. Уезжают под впечатлением: ведь контингент в полузаброшенном здании обитает не только призрачный.  

"Никто из жильцов ни разу не видел привидения. У нас было много случаев, когда мошенники просто нанимали актёров и те специально пугали постояльцев", - рассказал представитель отдела Департамента обслуживания населения и жалоб Майкл Чонг.

Наводят на туристов ужас, а потом навязчиво предлагают свои услуги - за деньги обещают вывести любого призрака. Каждого такого борца с нечистью жильцы кондоминиума, в свою очередь, намерены разоблачить. Если ловцы не найдут себе другого места для охоты, владельцы квартир пойдут не только в полицию, но и в суд.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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Дом с привидениями в Малайзии
Дом с привидениями в Малайзии
Дом с привидениями в Малайзии
Дом с привидениями в Малайзии
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