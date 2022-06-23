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Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на современные угрозы

16:12
  • четверг
  • 23 июня 2022

Бороться с терроризмом можно лишь сообща

Страны БРИКС должны отвечать на современные угрозы сообща и на основе честной кооперации. Этого требует транснациональный характер вызовов, заявил президент России Владимир Путин.

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"Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом", - сказал российский лидер, обращаясь к участникам саммита БРИКС.

Российский лидер упомянул в числе вызовов также борьбу организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата и распространению опасных инфекций. Выход из кризисной ситуации, по словам президента, найдется только на основе честной и взаимовыгодной кооперации. Назвал Путин и причины нынешнего кризиса в мировой экономике – это непродуманные и эгоистичные действия отдельных государств, передает РИА Новости.

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