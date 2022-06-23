ВС России и силы ЛНР заняли Золотое-2

Союзные силы вошли и в Золотое-1

Населенный пункт Золотое-2 в Луганской народной республике занят союзными войсками. Силы союзников вошли также в Золотое-1, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные", - сказал Марочко в эфире Первого канала.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики в районах городов Горское и Золотое посылают сигналы о готовности к сдаче в плен. По словам Митрошника, военнослужащие ВСУ осознают бессмысленность дальнейшего сопротивления.

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