Зеленский признал усталость от войны

Устали не только на Украине, но и в Европе

Европу утомила тема войны на Украине. Усталость заметна не только в других странах, но и в самой Незалежной – в регионах, удаленных от зоны боевых действий, признал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, также и на Украине те, кто не попадают под обстрелы, они забывают, что нужно делать", - пожаловался Зеленский израильским студентам в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский заявил, что Украина и Израиль очень близки, он уверен, что израильский народ понимает украинские проблемы. И выразил надежду, что власти в Тель-Авиве окажут больше помощи Киеву.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"