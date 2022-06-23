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Зеленский признал усталость от войны

16:57
  • четверг
  • 23 июня 2022

Устали не только на Украине, но и в Европе

Европу утомила тема войны на Украине. Усталость заметна не только в других странах, но и в самой Незалежной – в регионах, удаленных от зоны боевых действий, признал украинский лидер Владимир Зеленский.

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"Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, также и на Украине те, кто не попадают под обстрелы, они забывают, что нужно делать", - пожаловался Зеленский израильским студентам в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский заявил, что Украина и Израиль очень близки, он уверен, что израильский народ понимает украинские проблемы. И выразил надежду, что власти в Тель-Авиве окажут больше помощи Киеву.

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