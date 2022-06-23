Представители ОНФ и журналисты попали под обстрел под Северодонецком

Делегация передавала военным собранные для них вещи

Минометный обстрел со стороны ВСУ прервал встречу представителей Общероссийского народного фронта и журналистов с военными под Северодонецком. Делегация вручала военнослужащим вещи, приобретенные в рамках проекта "Все для победы", сообщил руководитель пресс-службы ОНФ Алексей Штокал.

"Во время непосредственной передачи груза, собранного Александром Коцем (военкором "Комсомольской правды" – Прим. ред.) для артиллерийского дивизиона, начался минометный обстрел. Все успели забежать в укрытие", - рассказал Штокал.

Руководитель представительства ОНФ в ЛНР Анна Еременко, в свою очередь, заявила, что груз все же вручили. Пострадавших нет, группа возвращается в Луганск, передает ТАСС.

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