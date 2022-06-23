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Анастасия Ракова: москвичи оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках

17:32
  • четверг
  • 23 июня 2022

Всего в частных аптечных точках было обслужено более трех тысяч электронных рецептов

Жители столицы активно пользуются возможностью получить в коммерческих аптеках льготное лекарство конкретного производителя с доплатой. По такому принципу в рамках проекта были обслужены 30% электронных рецептов, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Данный проект стартовал в городе в январе 2022 года. Его участниками стали уже более 350 частных аптек. "При этом важно, что горожане могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Таким образом можно сэкономить от 10% до 50% стоимости", - рассказала заммэра столицы.

Список коммерческих аптек, где можно бесплатно получить лекарства по льготному электронному рецепту, опубликован на сайте Депздрава. Также информацию можно получить на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

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