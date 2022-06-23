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Пятый банк в Турции начал обслуживать клиентов с картой "Мир"

17:39
  • четверг
  • 23 июня 2022

Можно снять наличные и оплатить покупки

Пятый турецкий банк начал принимать карты российской платежной системы "Мир". Теперь ее обладатели могут снять наличные и оплатить покупки в устройствах Halkbank.

Карты "Мир" могут начать принимать еще две страны
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"Сравнительно недавно присоединился Halkbank. Теперь в его устройствах можно снимать и оплачивать картой "Мир", - сообщили в службе поддержки карт "Мир" агентству ТАСС.

Российские карты сейчас принимают в 10 странах. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. В Турции можно снять наличные и оплатить покупки в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank – а теперь и Halkbank.

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