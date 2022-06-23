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"Шлите еще!": в России поблагодарили Макрона за поставки самоходок CAESAR

18:42
  • четверг
  • 23 июня 2022

На предприятии решили, что в хозяйстве пушка может пригодиться

Президента Франции Эммануэля Макрона поблагодарили за поставки Украине самоходных артиллерийских установок CAESAR. Благодарность французскому лидеру передали через политика Режиса Кастельо рабочие и руководство Уралвагонзавода. Они сейчас исследуют захваченную ВС России технику.

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"Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша "МСТА-С"! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем", - прокомментировали на заводе один из постов политика.

Французский политик Режис Кастельно ранее сообщил в Telegram, что поставленные Францией орудия были захвачены российскими военными. Автор поста отметил, что орудия были в хорошем состоянии, их изучают специалисты Уралвагонзавода.

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