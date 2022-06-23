"Шлите еще!": в России поблагодарили Макрона за поставки самоходок CAESAR

На предприятии решили, что в хозяйстве пушка может пригодиться

Президента Франции Эммануэля Макрона поблагодарили за поставки Украине самоходных артиллерийских установок CAESAR. Благодарность французскому лидеру передали через политика Режиса Кастельо рабочие и руководство Уралвагонзавода. Они сейчас исследуют захваченную ВС России технику.

"Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша "МСТА-С"! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем", - прокомментировали на заводе один из постов политика.

Французский политик Режис Кастельно ранее сообщил в Telegram, что поставленные Францией орудия были захвачены российскими военными. Автор поста отметил, что орудия были в хорошем состоянии, их изучают специалисты Уралвагонзавода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"