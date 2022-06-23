Ливни в Сочи подтопили центральные улицы курорта

Власти города сообщают о незначительных разрушениях

Несколько центральных улиц Сочи оказались подтоплены в результате ливней, сопровождавшихся шквалистым ветром. По данным администрации курорта, вода собралась на Навагинской, Карла Либкнехта, в районе пересечения Воровского и Курортного проспекта. Незначительное подтопление наблюдалось также на федеральной трассе А-147.

"В настоящее время вода сошла естественным образом, работы по откачке не потребовались. Автомобильное движение по федеральной трассе А-147 осуществляется в штатном режиме", - заявили в пресс-службе сочинской администрации.

Непогода обрушилась на курорт 22 июня. Смерч разрушил конструкцию пирса на пляже Лазаревского района. В городе повалены деревья, повреждены линии электропередачи на улицах Плеханова, Абовяна, в селе Красная Горка и совхозе Приморском. В ликвидации последствий стихии задействованы более 100 аварийных бригад, передает РИА Новости.

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