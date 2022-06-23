Украинские боевики бьют по мирным объектам в Донбассе

Обстрелы не прекращаются

Последние данные о ситуации в Донбассе. Населенные пункты народных республик сегодня вновь оказались под огнем националистов. С утра боевики бьют по Донецку, применяя в том числе артиллерию натовского калибра. Удару подвергся Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе города. В результате один прихожанин погиб, двое священнослужителей ранены. Рвутся снаряды и в других частях столицы ДНР.

Украинские националисты как по расписанию обстреливают Киевский район Донецка. На этот раз досталось одному из домов на улице Тренева. В результате взрыва начался пожар — полностью сгорели три квартиры.

Считается, что во время артобстрела безопаснее всего находиться на первом этаже. Но в данном случае схема не сработала. Это результат прямого попадания 155-миллиметрового натовского снаряда. Полностью уничтожены кухня и две комнаты.

Во время прилетов жильцы прятались в убежище. Но едва украинские орудия замолкают, все выходят на улицу. Своих эмоций никто не скрывает. Украинские боевики бьют по мирным объектам - школам и больницам. Потому что российской армии и войскам народных республик противостоять не могут.

На луганском направлении наши войска каждый день освобождают по несколько населенных пунктов. По словам представителей ЛНР, максимум за неделю оперативное окружение группировки ВСУ обещают превратить в полноценный котел. В Лисичанске по остаткам нацистов работают все виды вооружения — в том числе высокоточные ракеты и авиация.

Раньше многие бойцы ВСУ боялись сдаваться из-за украинской пропаганды — их пугали пытками и издевательствами. Но сейчас сарафанное радио сделало свое дело. Белый флаг поднимают целыми подразделениями.

По разным данным, в оперативном котле в районе поселка Золотое находится от 1000 до двух тысяч украинских боевиков. В самом Золотом и в ближайшем Горском сейчас идут уличные бои, некоторые районы уже отбили от националистов. Учитывая то, как продвигаются союзные силы, переход этих населённых пунктов под контроль народных республик - дело ближайших дней.

Денис Большаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"