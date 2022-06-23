В Бундестаге заявили о необходимости отказа от антироссийских санкций

Они бьют по населению и компаниям в Германии

Отказ от российских энергоресурсов наносит удар по населению и компаниям Германии. Энергетические санкций в отношении России надо прекратить, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

"Чтобы предотвратить причинение вреда собственным гражданам, правительство Германии и ЕС должны срочно пересмотреть свои санкции против России в энергетическом секторе. Они почти не работают, ставят под угрозу нашу промышленность и имеют все нарастающее влияние на наше население", - подчеркнул Эрнст.

Парламентарий привел мнение экспертов, которые убеждены, что в текущем году полностью обойтись без российского природного газа не получится. По словам Эрнста, его партия "Левых" поддерживает санкции против "олигархов" – однако для наступления мира на Украине требуются дипломатические усилия. При этом федеральное правительство месяцами закручивало санкционные гайки в энергетическом секторе, а теперь удивляется тому, что Россия ограничивает свои поставки, приводит слова депутата РИА Новости.

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