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Украинские военные в районе Золотого начали сдаваться в плен

19:53
  • четверг
  • 23 июня 2022

В районах, контролируемых силами ЛНР, идут зачистки

Окруженные в районе городов Золотое и Горское Луганской народной республики украинские военные начали сдаваться в плен. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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"Пленные, да. Пленные есть", - цитирует Филипоненко РИА Новости.

По данным Филипоненко, в самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои. В некоторых районах, которые уже под контролем сил ЛНР, идут зачистки.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду. Золотое-2 занято союзными силами. Народная милиция ЛНР продолжает наступление на южные районы Лисичанска, где сосредоточены 5-7 тысяч военных ВСУ.

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