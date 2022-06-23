Украинские военные в районе Золотого начали сдаваться в плен

В районах, контролируемых силами ЛНР, идут зачистки

Окруженные в районе городов Золотое и Горское Луганской народной республики украинские военные начали сдаваться в плен. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Пленные, да. Пленные есть", - цитирует Филипоненко РИА Новости.

По данным Филипоненко, в самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои. В некоторых районах, которые уже под контролем сил ЛНР, идут зачистки.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду. Золотое-2 занято союзными силами. Народная милиция ЛНР продолжает наступление на южные районы Лисичанска, где сосредоточены 5-7 тысяч военных ВСУ.

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