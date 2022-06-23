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Мишустин: бизнес не должен отвлекаться на бюрократию

22:26
  • четверг
  • 23 июня 2022

Предприниматели должны сосредоточиться на деле

Меры, которые позволят упростить процедуры ввоза товаров в Россию, обсудил сегодня председатель правительства Михаил Мишустин с главой Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником.
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Ведомство 10 лет контролирует органы по сертификации и следит в том числе за тем, чтобы на полках магазинов не было контрафактных и небезопасных товаров. Используют современные цифровые технологии и сервисы - так, на обработку запроса, в частности, от таможенников, уходит в среднем 18 секунд. Ежегодно ведомство обрабатывается 8 миллионов заявок, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, Росаккредитация недавно перешла на упрощенный порядок декларирования, чтобы импорт не останавливался. По мнению премьера, российский бизнес сейчас должен в полной мере сосредоточиться на деле и совершенствовать его, а не отвлекаться на бюрократические проволочки.

"9 тысяч лабораторий – это большое хозяйство, которое необходимо не просто содержать, а осуществлять систему аналитического контроля и взаимодействовать активно с федеральными органами исполнительной власти и другими ведомствами. В частности, вы сказали о плотном взаимодействии с таможенной службой, это очень важно. Потому что упрощение процедуры ввоза – это важнейший тренд с учётом санкционного давления, что, конечно же, должно помогать предпринимателям в новых рыночных условиях быстрее адаптироваться", - заявил Мишустин.

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