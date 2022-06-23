Прага отказалась выдать Киеву россиянина Франчетти

На Украине его обвиняют в причастности к событиям 2014 года

Обвиняемого на Украине в причастности к событиям 2014 года в Крыму россиянина Александра Франчетти не выдадут Киеву. Такое решение принял Верховный суд в Праге.

"Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина России Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека", - заявил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг.

Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в пражском аэропорту на основании выданного Киевом международного ордера на арест. Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу. Позже Верховный суд столицы Чехии вынес решение о его освобождении из тюрьмы, однако россиянина тут же снова задержали. Франчетти может быть осужден по законам Чехии, где против него выдвинули обвинения в участии в организованной преступной группировке во время событий 2014 года, передает ТАСС.

Россиянин был активным участником Крымской весны, возглавлял в Севастополе отряд самообороны "Северный ветер", награжден медалью "За возвращение Крыма". Ордер на арест Франчетти Украина выдала еще в 2019 году.

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