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Роскосмос и ЕКА начали дележ имущества проекта Exomars-2022

20:53
  • четверг
  • 23 июня 2022

Окончательное решение будет принято в июле

Окончательное решение о судьбе совместного проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства Exomars-2022 будет принято после июльского заседания совета стран-участниц EКA. Пока же рассматривается возможность обмена оборудованием, сообщили в российской госкорпорации.

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"Роскосмос и ЕКА продолжают обсуждение и анализ ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Россию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории РФ", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в апреле заявил, что старт межпланетных миссий Exomars и "Венера-Д" будет отложен на неопределенное время. Ранее, в марте, правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией в рамках миссии по исследованиям поверхности Марса, передает "Интерфакс".

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