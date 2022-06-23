В "Царицыно" открылась выставка "Семья - душа России"

Ее можно посетить до 28 августа

В музее-заповеднике "Царицыно" открылась ежегодная выставка "Семья — душа России", посвященная Дню любви, семьи и верности.

В экспозицию отбирали работы по результатам всероссийского конкурса. Более 170 картин и детских рисунков. Они выполнены в традиционных техниках русской школы живописи: масло, акварель, акрил. Лауреаты были удостоены наград.

Помимо конкурсных работ, на экспозиции представлены и картины из коллекции Третьяковской галереи, и Союза художников России. Также есть и предметы декоративно-прикладного искусства. Среди них: керамические панно, изделия из стекла, текстильные работы и народная игрушка. Некоторым из этих экземпляров уже более 100 лет. Выставку в Казаковском зале и анфиладах Большого дворца музея "Царицыно" можно посетить до 28 августа.

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