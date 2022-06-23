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Европол выявил торговцев людьми, заманивающих украинских беженцев

21:32
  • четверг
  • 23 июня 2022

Мигранты попадают в трудовое или сексуальное рабство

Сайты торговцев людьми, которые заманивают украинских беженцев, обнаружило Европейское полицейское агентство. В результате проверки 125 онлайн-платформ выявлено девять подозреваемых.

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93 сотрудника Европола из 14 стран Евросоюза занимались мониторингом сайтов и социальных сетей. Они искали признаки преступной деятельности, направленной на вовлечение мигрантов в трудовую или сексуальную эксплуатацию. Особое внимание уделялось постам в соцсетях с предложениями работы украинским беженцам, а также помощи им с транспортировкой или поиском жилья. Были проверены также сайты знакомств и платформы, предлагающие секс-услуги.

"Правоохранители обнаружили значительное количество подозрительных предложений о работе, направленных украинским женщинам, некоторые из них описывались как "фотосессии", - приводит содержание пресс-релиза агентства РИА Новости.

Как выяснили следователи, женщин заманивали предложениями "светлого будущего", жертвы попадали в сексуальное рабство. За время проверки выявлено 9 потенциальных жертв, инициировано 15 дел.

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