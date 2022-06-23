МО: националисты готовятся взорвать детскую больницу в Харькове

Ответственность за подрыв Киев планирует возложить на ВС России

Минобороны России раскрыло очередную провокацию, которую готовят украинские националисты. Боевики заминировали детскую больницу в Харькове и планируют ее подорвать, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Первую детскую городскую больницу Харькова (улицу Клочковская) боевики националистического батальона "Кракен" и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города", - сообщил Мизинцев на брифинге.

По данным Минобороны, неонацисты планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове – и обвинить российские вооруженные силы в неизбирательных ударах по гражданским объектам. Првокацию готовят специалисты 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. В город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информагентств, чья задача - подготовка фейковых фото- и видеоматериалов, передает РИА Новости.

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