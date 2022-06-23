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Блокированные на заводе "Азот" боевики "Айдара" заявили о сдаче

22:03
  • четверг
  • 23 июня 2022

Националисты потребовали гарантий безопасности для гражданских

Блокированные на химзаводе "Азот" в Северодонецке боевики украинского националистического батальона "Айдар" (запрещен в России) заявили о готовности сдаться.  Условиями они назвали прекращение огня и гарантии безопасности для гражданских лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

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"Айдаровцы, засевшие на "Азоте", по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться… Условия, которые они выдвигают, - прекращение огня, безопасный выход с промзоны гражданских лиц, а потом и они якобы готовы сложить оружие", - заявил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что военные ЛНР ожидают к вечеру 22 июня массовую сдачу в плен боевиков "Айдара". О том, что зона завода в Северодонецке может быть взята под контроль в ближайшее время, заявлял и глава республики Леонид Пасечник.

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