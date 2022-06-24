Сенатор Морозов: непонятно, что будет с ЕС через два года

Политик прокомментировал резолюцию Европейского парламента о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили настойчивые попытки Украины присоединиться к Евросоюзу. Что конкретно даст Украине статус кандидата? Способна ли эта страна выполнить обязательные для претендентов требования? И не приведёт ли сближение Брюсселя с Киевом к тому, что кризис, который переживает последние годы Евросоюз, лишь усилится? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил сенатор Игорь Морозов.

"Пиар-кампания, которая обслуживает из Лондона команду президента Украины Владимира Зеленского, сделает всё возможное, чтобы показать, что это невероятный политический шаг. На самом деле мы видим историю. В 1987 году Турция подала заявку, ее приняли в 1999 году. Вот прошло 23 года. Сербия, Северная Македония, Албания и другие страны – 10, 12, 15 лет. Я думаю, что мы с вами не увидим этого процесса. Главное – непонятно, что будет с ЕС через два года, пять лет. Сможет ли ЕС выдержать ту конкуренцию, в которую ее бросили США? Оставшись без российского трубного газа, покупая СПГ, который дороже на 30-35%, себестоимость продукции, которая будет производиться в Германии, Франции, будет высокой", - сказал эксперт.

Полный комментарий Морозова смотрите в видео.

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте была принята резолюция о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз.

После получения статуса кандидата в члены ЕС следует процесс подготовки к вступлению, в рамках которого предполагается сближение законодательства Украины с законодательством Европейского союза. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии.

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