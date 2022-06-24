Захарова высмеяла экс-премьера Болгарии

В своей отставке Кирил Петков обвинил российского посла

Болгарский премьер Кирил Петков загремел в отставку, но на прощание успел раскрыть русский заговор. Прославился на полмира. До этого Петкова в родном Евросоюзе мало кто знал. Правительством Болгарии он руководил всего полгода, в среду парламент отправил его в отставку. Напоследок Петков решил раскрыть людям правду.

"Это была честь для меня — возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова", - заявил он.

Первые трое - местные болгарские деятели. Митрофанова – российский посол в Софии. Как Элеонора Митрофанова выбросила Петкова из премьерского кресла, бывший глава правительства пояснить не смог, но интрига получилась громкая. В любой теории заговора русские должны играть самую зловещую роль.

Нам не привыкать! Если мы американских президентов выбираем. Вы ещё не забыли, как мы вмешались в американские выборы и протолкнули экс-президента США Дональда Трампа в овальный кабинет? В чём наша выгода – не совсем понятно.

Теорий тогда свободная американская пресса выдвигала столько, что на целую детективную библиотеку хватит. Самая дикая, предложенная CNN, выглядела так. Трампа финансировала в том числе Национальная стрелковая ассоциация, её представители ездили в 2015 году в Москву, с ними встречался бывший российский сенатор. Какие вам ещё нужны доказательства? Да, в этом расследовании фигурировала ещё испанская мафия, без нее никуда!

Бывший премьер Петков тоже кстати про мафию не забыл, и выразил надежду, что однажды увидит родную Болгарию без людей, правящих из тени - и без мафии. Российский МИД с сочувствием отнёсся к словам бывшего премьера. Устал, начал заговариваться.

"В списке виновных в поражении Петкова не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Бэтмэн должен быть из российской глубинки, а женщина-кошка - пройти подготовку в ФСБ. Болгары в соцсетях выдают похожие реплики: почему Петков не включил в список Папу Римского, Далай-ламу или президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана?

На самом деле козни всесильных русских для любого политика – козырная карта. Если тебя русские выбрали или сняли с должности – значит ты чего-то стоишь. И уж если наш посол Элеонора Митрофанова такие вавилоны в европейской стране устраивает, то Болгария - мощная держава с большим будущим.

Будем ждать новых заговоров. И попрощаемся с Кириллом Петковым, у которого в действительности всё не так, как на самом деле.

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