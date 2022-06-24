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В Рязанской области совершил жесткую посадку Ил-76

07:18
  • пятница
  • 24 июня 2022

У воздушного судна отказал двигатель

В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", - сказано в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, добавили в ведомстве.

Вместе с тем СМИ пишут, что погибли три человека, как минимум шестеро госпитализированы.

По данным ТАСС, самолет совершал полет по маршруту Белгород - Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку. Источник агентства сообщил о четырех погибших и пятерых пострадавших. 

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Место крушения Ил-76
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