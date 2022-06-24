Санкции оказались неэффективны

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан оценил перспективы для Европы в свете проведения ей антироссийской санкционной политики.

"В конце концов, Европа окажется проигравшей стороной в этой войне из-за экономических проблем. Нашей рекомендацией является то, что нам следует остановить процесс ввода санкций. Пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии", - сказал политик в интервью агентству Reuters.

Он добавил, что санкции не способны нанести серьезный урон российской экономике.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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